Тяжелые бои в Ливии: Войска Хафтара штурмуют аэропорт Триполи 

Ожесточенные вооруженные столкновения вспыхнули в субботу вблизи нефункционирующего уже несколько лет международного аэропорта Триполи. Об этом сообщил новостной портал Afrigatenews.

По поступающей информации, бои вблизи ведущей к аэропорту трассы ведут формирования заседающего в столице Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа и наступающие силы командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. С обеих сторон применяются артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы. В стычках есть погибшие и раненые, однако их число не уточняется.

Аэропорт уже несколько раз переходил из рук в руки враждующих сторон, и до последнего времени его контролировали отряды триполийского кабмина.

В штабе операции «Вулкан гнева», начатой силами ПНС для противодействия хафтаровцам, утверждали днем, что перешли в контратаку и теснят противника по всем направлениям. Между тем в ЛНА заявляли, что продолжают наступление на столицу, несмотря на удары лояльных правительству в Триполи ВВС, и стягивают в район боев подкрепления.

Как передает Afrigatenews, стычки идут в районе Айн-Зара на южной окраине столицы. Сообщается также, что ЛНА достигла центра Эль-Азизии в пригороде главного города страны.

| 2019-04-20T23:12:22+00:00 20 апреля 2019, 23:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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