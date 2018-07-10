«Тяжелая нога» зятя Эрдогана

На следующий день после своей инаугурации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в зарубежное турне. Сначала он прилетел в Азербайджан, где провел встречу «тет-а-тет» президентом Ильхамом Алиевым, в ходе которой, наверняка, были обсуждены перспективы стратегического партнерства.

11 июля турецкий лидер примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, куда прилетает и президент США Дональд Трамп, а также лидеры Украины и Грузии, являющиеся странами-партнерами этого военного блока.

Между тем, в самой Турции продолжает «трясти» валютный рынок. Переживший 300- процентную девальвацию лиры за последние 6 лет рынок столкнулся с новым шоком от решений президента Эрдогана, который после внеочередных выборов заметно расширил свои полномочия. Так, он имеет право директивно назначать главу центрального банка, его заместителей и членов комитета по денежно-кредитной политике на 4-летний срок. Одним из первых его кадровых назначений стал перевод своего зятя Берата Албайрака с должности министра энергетики на должность министра финансов и казначейства.

Как сообщает finanz.ru, на торгах в понедельник турецкая лира рухнула на 3,5%, а во вторник обновила 2-недельний минимум на отметке 4,75 лиры за доллар, едва стало известно имя нового министра финансов. Видимо, нога Албайрака оказалась «тяжелой» для национальной валюты.

«Мы оставляем позади систему, которая в прошлом привела нашу страну к существенному политическому и экономическому хаосу», — заявил накануне Эрдоган, находящийся у власти уже 18 лет и планирующий править еще шесть, называя в качестве целей возвращение исламских ценностей в жизнь общества, и помощь верующим туркам, которых долгое время притесняла светская элита.

Назначение Албайрака на должность министра финансов происходит на фоне волнений инвесторов по поводу планов Эрдогана получить больший контроль над денежно-кредитной политикой страны.

«Албайрак должен будет действовать быстро, чтобы успокоить финансовые рынки. Ему будет нужно подать какой-то сигнал, что он прислушается к их мнению», — написал в Твиттере стратег BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

Зять Эрдогана заменил на посту главы Минфина Мехмета Симсека, который покинул правительство и оставил вице-премьерский портфель.

«Симсек рассматривался инвесторами как последний очаг разума в турецком кабинете, его включение в состав правительства было бы позитивным сигналом для рынков и лиры, но его не последовало», — комментирует экономист Nomura International Инан Демир.

Эрдоган получил еще больше контроля над ЦБ, с которым конфликтует из-за вопросов денежной политики, требуя снизить процентные ставки, несмотря на обвал лиры и резкое ускорение инфляции. На май она достигла 15,39%, при том продовольствие подорожало более чем на 18%, а транспортные услуги на 24%.

«Дальнейшее продолжение этой политики сулит Турции полноценный кризис, — отмечает аналитик Medley Global Найджел Ренделл. — Валютный рынок остро зависит от потоков иностранного капитала, поскольку экономика живет в условиях дефицита платежного баланса, но инвесторы продают лиры, поскольку инфляция и девальвация обесценивают их вложения».

«Если ЦБ хочет остановить девальвацию, им нужно значительно повышать ставку на заседании 24 июля, — продолжает Ренделл. — Если же регулятор ограничится половинчатыми решениями, то новый срок президента Эрдогана быстро обернется финансовым кризисом».

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