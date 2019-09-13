Twitter заблокировал учетные записи Рауля Кастро и Компартии Кубы

Администрация Twitter в четверг заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее ЦК Рауля Кастро, передает ТАСС.

Также был заблокирован аккаунт дочери политика Мариэлы Кастро, которая является директором Национального центра сексуального воспитания Кубы.

В среду страницы нескольких ведущих СМИ Кубы и ряда представителей пресс-служб государственных ведомств в Twitter были одновременно заблокированы администрацией социальной сети во время обращения к гражданам председателя Госсовета и Совета министров острова Мигеля Диас-Канеля в эфире государственного телевидения. В четверг была заблокирована учетная запись корреспондента телеканала RT на острове Оливера Саморы. По его словам, никаких объяснений от модераторов соцсети не последовало.

МИД Кубы назвал подобные действия «очевидной согласованной операцией с целью ограничить заявления революционеров в защиту истины», а Союз журналистов потребовал восстановить работу аккаунтов.

| 2019-09-13T00:13:23+00:00 13 сентября 2019, 09:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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