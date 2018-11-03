Twitter удалил более 10 тысяч аккаунтов за призывы к бойкоту выборов в США

Социальная сеть Twitter удалила более 10 тысяч фейковых или подозрительных аккаунтов, которые призывали не принимать участие в промежуточных выборах в США, намеченных на 6 ноября. Об этом сообщает информагентство Reuters вечером 2 ноября со ссылкой на представителя Twitter Яна Планкетта. По его словам, речь идет об учетных записях, которые выглядели так, будто их создатели поддерживают Демократическую партию. Они были удалены в конце сентября и начале октября.

На своем сайте Twitter утверждает, что предстоящие промежуточные выборы в США уже стали самыми упоминаемыми в соцсети в сравнении с предыдущими подобными голосованиями. С 1 октября было опубликовано более 10 млн твитов на тему промежуточных выборов, а 15 тысяч американских пользователей добавили слово «vote» (голосовать) в свой никнейм. Twitter сообщает, что в последние месяцы «принял значительные меры» для соблюдения этикета общения на тему выборов в США и сокращению потока дезинформации.В сентября руководство соцести запустило кампанию, призванную мотивировать американцев на участие в выборах.

6 ноября в США пройдут выборы в Палату представителей Конгресса США, 35 из 100 членов Сената, а также выборы губернаторов и членов законодательных собраний в ряде штатов.

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