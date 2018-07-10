Twitter — место переговоров Европы и США

Ранее Трамп в своем аккаунте написал, что готовится к поездке в Европу на саммит НАТО. Американский лидер отметил, что США тратят на оборону в разы больше остальных членов североатлантического блока. Также он заявил, что США потеряли 151 миллиард долларов из-за торговли с Европейским союзом.

Туск, в свою очередь, написал, что у США «нет и не будет союзника лучше, чем Евросоюз».

«Мы тратим на оборону намного больше, чем Россия и столько же, сколько и Китай», — заявил глава Европейского совета.

Он также выразил надежду на то, что Трамп не сомневается в том, что эти расходы — инвестиции в безопасность ЕС и США, чего, по его словам, «нельзя с уверенностью сказать о расходах России и Китая».