Тут вам не там

Сегодня я снова почувствовал, сколь легко и просто можно лишить каждого из нас того, что давно уже является привычным атрибутом комфортной жизни. Уверен, что ровно то же самое почувствовали тысячи жителей поселка Бакиханова, особенно той его части, на территории которой находится жилой комплекс «Угур-2», возведенный строительной компанией «Аккорд». Говоря точнее, это улица Явера Алиева.

Так вот с раннего утра все они остались без электричества. Причем, отрубили его внезапно, как говорят в таких случаях, вероломно и без объявления войны. По какой причине исчез свет? Для начала напомню, что как сообщал ранее 1news.az, у моста рядом с бывшим «Комсомольским кругом» строится туннель. На время строительства с понедельника, 26 августа, временно сокращен маршрут электрички Баку-Сабунчи-Баку.

Как сообщила ранее 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Натаван Байрамова, с 26 августа по 15 сентября электрички будут ехать лишь до станции «Бакиханов». «Изменений в графике движения составов не запланировано. После завершения строительства туннеля движение электричек до станции «Сабунчи» будет восстановлено», — подчеркнула Н.Байрамова.

Не знаю, как насчет изменений в графике движения составов, но изменения в графике жизни тех, кто является счастливым обладателем квартир в жилом комплексе «Угур-2» и в иных зданиях рядом, произошли в среду весьма серьезные. С утра и приблизительно до 17.00 они просидели без электричества. То есть, не работали лифты, пожилым людям, беременным женщинам, и просто физически слабым, но проживающим на средних и верхних этажах высоток было трудно спускаться и подниматься домой.

Не было воды, подача которой в квартиры зависит от наличия электричества. А значит — невозможно было искупаться и даже, сори за откровенность, смыть за собой в унитазе. А все почему? Потому, что в ходе строительства туннеля, о котором мы сообщили выше, был поврежден кабель, обеспечивавший электричеством многие здания, в том числе и те, что входят в состав жилого комплекса «Угур-2».

По крайней мере, именно этим отсутствие электричества в данных домах объясняли моим коллегам в ОАО «Азеришыг». А что вещали в ЗАО «Азербайджанские железные дороги»? Там моим коллегам сообщали, что кабель они не повреждали, а просто отключили электричество на время ведения работ по прокладке туннеля. Кто тут врет, а кто говорит правду — не знаю. Ясно одно — никто не предупредил жителей близлежащих домов о том, что у них будут такие проблемы. А за такое, в странах Запада, можно было бы впаять огромный судебный иск распрекрасной ЗАО «Азербайджанские железные дороги». И суд бы, я в этом убежден, взял бы в странах Европы или в США, сторону граждан, а не сторону компании, по вине которой люди испытали столь большие неприятности. Но, то на Западе, а у нас…