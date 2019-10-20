Тут Константин идет к сепарам и тихим голосом поет

«Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами». Это был эпизод из бессмертного произведения «12 стульев», как мне кажется, весьма актуальный и в наши дни, когда тучи сгущаются над головой заместителя главы комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина. Естественно, что в нашем случае речь идет не о физической, а о моральной порке большого друга карабахских сепаратистов.

Напомню вкратце, что находящийся уже многие годы в списке персон нон-грата МИД Азербайджана Затулин, совершил недавно очередной визит в никем не признанную, так называемую «НКР», на сей раз для участия в мероприятии под громким названием «Сотрудничество во имя справедливости и мира». Хорошо еще, что это действо не назвали межпланетным конгрессом друзей карабахских сепаратистов, заявив в качестве таковых инопланетян. Кстати, Инопланетян — это не армянская фамилия. Так, на всякий случай уточняю.

В любом случае, среди нарушивших законы Азербайджана, а посещение оккупированных РА территорий нашей страны и есть нарушение закона, вновь оказался господин Затулин, который, ко всему прочему, решил выступить в роли глашатая воли и позиции всего русского народа. Он поведал своим армянским друзьям, что «русский народ в первую очередь ценит совесть и справедливость», а они на вашей стороне». То есть, согласно умозаключению Затулина, русский народ поддерживает карабахских сепаратистов.

Не знаю, на что рассчитывал этот большой специалист работать ртом, но отвечать за сделанное и сказанное ему уже пришлось. Дело в том, что азербайджанская община Москвы направила официальное письмо председателю ГД РФ Вячеславу Володину с просьбой разобраться в вопросе нелегальной поездки Затулина в Ханкенди. И Аппарат Государственной думы (ГД) принял к рассмотрению это письмо. Что будет дальше, сказать сложно. Но важно уточнить, что азербайджанская сторона намерена идти до конца в этом вопросе.

«Мы также хотим поставить вопрос о лишении Константина Затулина права выступать за пределами РФ ввиду несоблюдения этических норм», — заявил председатель региональной общественной организации «Азербайджанская община Москвы» Шамиль Тагиев. Впрочем, вечер для этого российского политика перестал быть томным уже давно. Ведь и Республиканский Совет Русской общины Азербайджана обратился с открытым письмом к Константину Затулину, указав на то, что русское население Азербайджана искренне и всемерно поддерживает стремление Азербайджана отстоять законное право на территориальную целостность Республики, защиту своих исторических территорий, сотни русских отдали свои жизни, защищая земли Азербайджанского Нагорного Карабаха от армянских агрессоров.

А самое главное, к ответу Затулина призвал и Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. Как мы ранее сообщали, посольство Азербайджана в России направило в Министерство иностранных дел Российской Федерации ноту протеста, в которой выражается обеспокоенность азербайджанской стороны в связи с участием первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в «форуме», организованном карабахскими сепаратистами в оккупированном Ханкенди.

И что вы думаете? «Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет», могли бы вспомнить армянские друзья, в связи с ответами Затулина. Голос его действительно стал тихим. Он, вначале, пробормотал что-то в том духе, что «в адрес Азербайджана ничего плохого не говорил, я лишь сказал, что мы выступаем за мирное решение карабахского конфликта и против любых военных угроз». Этот детский лепет вызвал лишь чувство брезгливости. Нельзя же так примитивно врать, имитируя непонимание того, что визит на оккупированные РА территории Азербайджана уже является преступлением, которое было усугублено попыткой Затулина выступить в качестве сторонника карабахских сепаратистов от имени всего русского народа.

Но, на том все не закончилось. Косвенно признав свою неспособность аргументированно обосновывать собственные выкрутасы, Затулин передал слово своей пресс-службе, которая также выдала шокирующее, в плане алогизма, заявление. По сути, его авторы дискутировали сами с собой. Так, вначале в заявлении пресс-службы Затулина утверждается, что его поездка в гости к карабахским сепаратистам не финансировалась российским парламентом. После чего, последовали строки о том, что этот идейный боец за денежные знаки не намерен отказываться от поездок в Армению и Нагорный Карабах.

О том, что никто и не утверждал, что поездка Затулина финансировалась российской стороной, а наоборот говорилось о ее финансировании с армянской стороны, что возмутительно и недопустимо для российского парламентария, в пресс-службе Константина как-то «забыли». Попутно, там «выстегали сами себя» пассажем о том, что и далее будут нарушать законы Азербайджана, посещая никем не признанную «НКР». По сути, пресс-служба Затулина противоречит самому Затулину, который утверждал, что «в адрес Азербайджана ничего плохого не говорил».

Естественно, последовал ответ на заявление пресс-службы Затулина от посольства Азербайджана в России. «Посольство призывает всех людей, которые под видом гуманитарных намерений пытаются выставить себя в качестве проводников мира, обратить своё внимание на азербайджанский народ, который вот уже более 30 лет ожидает справедливого урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, восстановления территориальной целостности страны и наказания виновных в совершении этнических чисток азербайджанского населения, Ходжалинского геноцида и других военных преступлений», — говорится в заявлении нашего посольства в РФ, которое опубликовано в ведущих российских СМИ.

Кроме того, в заявлении посольства АР в РФ есть еще один важный момент. «Повторяем ещё раз, якобы «глашатай мира» Константин Затулин, будучи официальным лицом, членом правящей партии, представителем её в парламенте обязан (!) придерживаться официальной позиции России по карабахскому конфликту, которую, к его сведению, определяет не он, а руководство Российской Федерации. А попытки представить очевидное путём искажения слов и намерений, изложенных в ноте Посольства, являются ничем иным, как проявлением его предвзятой позиции»,- говорится в заявлении.

Таким образом, большому и небескорыстному другу карабахских сепаратистов снова придется оправдываться. Обладает ли реально существующий Константин Федорович столь же сверхъестественным чутьем, что литературный Паша Эмильевич, нам неведомо. Но очевидно, что участие в его политической экзекуции принимает и российская сторона, а азербайджанская сторона останавливаться не намерена. Так что, есть для Затулина риск, что дальше будет только больше. И тут уже ни за какой собственной пресс-службой не спрячешься.