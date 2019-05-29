Туск уверен, что удастся избежать конфликта из-за назначения нового главы Еврокомиссии

Неформальный саммит глав государств и правительств Евросоюза прошел во вторник в Брюсселе для обсуждения первых результатов выборов в Европарламент и ситуации вокруг назначения нового главы Еврокомиссии. Конкретные имена не обсуждались, решался вопрос: быть или не быть системе «главного кандидата» (Spitzenkandidat), которая подразумевает назначение на пост главы Еврокомиссии лидера большинства в Европарламенте.

По итогам саммита председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что автоматизма в процедуре назначения главы Европейской комиссии на 2019-2024 годы лишь на основе результатов выборов в Европарламент (ЕП) не будет. Имя кандидата на пост главы Еврокомиссии, приемлемое для Европейского совета, в который входят главы всех пока еще 28 стран Евросоюза, должно быть названо на следующем плановом саммите 20-21 июня.

Туск выразил уверенность, что его ведомству и Европарламенту (ЕП) удастся избежать межинституционального конфликта, к которому может привести назначение нового председателя Еврокомиссии (ЕК).

Проблема вокруг назначения нового главы Еврокомиссии обострилась после потери традиционного большинства в Европарламенте социалистами и христианскими демократами, которых представляет ЕНП. Вечером в Брюсселе пройдет экстренный саммит ЕС, который может выдвинуть своего кандидата на пост ЕП, не утвержденного фракциями Европарламента.