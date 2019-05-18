Туск поддержал польскую оппозицию на выборах в Европарламент

Глава Европейского совета Дональд Туск поддержал польскую оппозицию на предстоящих 26 мая выборах в Европарламент.
Туск в субботу принимает участие в «Европейском марше» в Варшаве в субботу.
«Как отец и дед, я должен сказать вам одну вещь — вы не можете оставить судьбу наших детей и внуков в их руках», — заявил Туск, говоря о правящей партии Польши «Право и справедливость». «Наши дети и внуки нам этого не простят», — добавил он, сообщает ria.ru.
«Отбросьте сомнения и страх, нет никаких оснований, чтобы опасаться. Нас просто больше, просто в воскресенье пойдите и выберете Польшу и Европу, те великие ценности, которые сегодня находятся вместе», — заявил Туск.
ЕП является единственным выборным институтом ЕС. Очередные выборы европарламентариев состоятся в странах-членах ЕС с 23 по 26 мая. Гражданам объединенной Европы предстоит избрать 705 членов ЕП, без учета депутатских мандатов Великобритании, выходящей из состава сообщества.