Туск поддержал польскую оппозицию на выборах в Европарламент

«Как отец и дед, я должен сказать вам одну вещь — вы не можете оставить судьбу наших детей и внуков в их руках», — заявил Туск, говоря о правящей партии Польши «Право и справедливость». «Наши дети и внуки нам этого не простят», — добавил он, сообщает ria.ru.