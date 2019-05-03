Туск назвал США лучшим союзником Польши

Глава Европейского союза Дональд Туск во время лекции в Варшавском университете заявил, что Польша не имела и не будет иметь лучше союзника, чем США.

— Мы, поляки, тоже должны говорить громко, что мы не имели и, наверное, не будем иметь в обозримом будущем лучшего союзника, чем Соединённые Штаты, — передаёт РИА «Новости» его слова.

Несмотря на то что Туск критикует нынешнюю польскую власть, он похвалил её за старание «культивировать хорошие отношения с Америкой».

Также глава ЕС заметил, что, только объединившись и удержав Североатлантический союз, можно «противостоять вызовам XXI века».

| 2019-05-03T21:45:45+00:00 4 мая 2019, 04:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss