Туск будет рекомендовать главам стран ЕС согласиться на отсрочку Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран ЕС принять запрос Великобритании о переносе даты Brexit до 31 января 2020 года, передает  РИА Новости.

Ранее Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit до решения ЕС касательно продления процесса выхода из Евросоюза, позиция правительства при этом осталась прежней: премьер выступает против продления Brexit.

«После решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить процесс ратификации соглашения о выходе и во избежание Brexit без сделки, я буду рекомендовать 27 странам ЕС принять запрос Великобритании об отсрочке», — написал Туск в Twitter.

Британские депутаты отказались во вторник рассматривать законопроект о Brexit в трехдневный срок, как на том настаивал Джонсон. При этом парламентарии одобрили в принципе текст предложенного премьером соглашения с ЕС.

 

 

| 2019-10-23T02:56:13+00:00 23 октября 2019, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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