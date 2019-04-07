Турцию разозлило заявление Нетаньяху

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал  заявление премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором он пообещал распространить израильский суверенитет на еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС.

«Западный берег — это палестинская территория, оккупированная Израилем в нарушение норм международного права. Безответственное заявление премьер-министра Нетаньяху, которое призвано прибавить ему голосов на предстоящих выборах в Израиле, не сможет изменить этот факт», — написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

| 2019-04-07T17:29:15+00:00 7 апреля 2019, 21:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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