Турцию разозлило заявление Нетаньяху

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявление премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором он пообещал распространить израильский суверенитет на еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС.

«Западный берег — это палестинская территория, оккупированная Израилем в нарушение норм международного права. Безответственное заявление премьер-министра Нетаньяху, которое призвано прибавить ему голосов на предстоящих выборах в Израиле, не сможет изменить этот факт», — написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.