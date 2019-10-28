Турцию посетит военная делегация из России

Военная российская делегация приедет в Турцию, чтобы обсудить обстановку в Сирии. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Если террористы не выйдут из зоны безопасности, то мы очистим от них эти территории. Сейчас нельзя сказать, что все террористы покинули эти территории. К нам приедет делегация из РФ, чтобы обсудить шаги, которые необходимо предпринять в рамках планируемого совместного патрулирования [на северо-востоке Сирии]», — подчеркнул министр. (ТАСС)