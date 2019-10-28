Турцию посетит военная делегация из России

Военная российская делегация приедет в Турцию, чтобы обсудить обстановку в Сирии. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Если террористы не выйдут из зоны безопасности, то мы очистим от них эти территории. Сейчас нельзя сказать, что все террористы покинули эти территории. К нам приедет делегация из РФ, чтобы обсудить шаги, которые необходимо предпринять в рамках планируемого совместного патрулирования [на северо-востоке Сирии]», — подчеркнул министр. (ТАСС)

| 2019-10-28T15:53:24+00:00 28 октября 2019, 18:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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