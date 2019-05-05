Турция жестко отреагировала на заявление МИД Греции

Турция готова к защите своих интересов в восточном Средиземноморье и Эгейском море, а также к обеспечению прав турок-киприотов.

Как передает Анадолу, с таким заявлением выступил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он подчеркнул, что Анкара воспользуется всеми правами, признанными за ней в рамках международного права для недопущения формирования в регионе статус-кво, ущемляющего интересы турецкой стороны.

Акар призвал власти Греции к здравомыслию и сотрудничеству с целью предотвращения эскалации ситуации.

«Энергетические ресурсы Эгейского и Средиземного морей должны служить интересам всем сторон, способствовать миру и диалогу. Энергоресурсы должны превратиться в мост для совместного развития. Долгосрочный мир в регионе возможен лишь при наличии договоренностей по разграничению зон морской юрисдикции», — сказал глава ведомства.

Министр отметил, что Анкара выступает за урегулирование всех проблем в регионе путем диалога на основе принципов международного права, в соответствии с принципами добрососедства и взаимного уважения.

«Мы ожидаем от своих оппонентов такой же щепетильности. Турция не претендует на миллиметр чужой территории, однако готова использовать все ресурсы для защиты своих прав и интересов», — сказал глава ведомства, призвав к защите атмосферы доверия в регионе.