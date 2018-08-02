Турция заявила решительный протест против американских санкций

МИД Турции выразил решительный протест относительно объявленных американским минфином санкций против двух турецких министров и призвал США отказаться от этого «неправильного решения».
Ранее минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу повинны в «серьезных нарушениях прав человека».»Мы решительно выступаем против санкционного решения минфина США по нашей стране… Мы призываем руководство США отказаться от этого неправильного решения», — говорится в заявлении МИД.
В ведомстве добавили, что действия Вашингтона не могут быть объяснены понятиями права и справедливости, поскольку США неуважительно вмешиваются в юридическую систему Турции, что противоречит сути отношений между двумя странами.
Анкара ответит на санкции США, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа», — написал Чавушоглу в Twitter.32 просмотров
Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их «постыдными и отвратительными».