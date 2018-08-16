Турция заявила о начале нормализации отношений с Евросоюзом

Отношения Турции с ЕС начали нормализовываться, Анкара намерена продолжить переговоры об упрощении визового режима с Евросоюзом, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на фоне кризиса Анкары и Вашингтона.

Как сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого президента в среду, президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону отношения двух стран, канцлер отметила важность турецкой экономики для ФРГ. На четверг намечены телефонные переговоры Эрдогана и президента Франции Эммануэля Макрона.

Во вторник турецкий суд освободил двух греческих военных, с марта находившиеся в тюрьме в Турции по обвинению в шпионаже после того, как они оказались на турецкой территории во время патрулирования в условиях плохой погоды. В среду суд Стамбула освободил главу турецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Танера Кылыча, арестованного в июне прошлого года по подозрению в причастности к попытке госпереворота в июне 2016 года. Их освобождения добивался ЕС.

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