Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция верит, что США все еще наши союзники, и мы по-прежнему остаемся их союзниками… Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа», — сказал Чавушоглу.

Он пригрозил, что в случае принятия санкций со стороны США из-за поставок С-400 Турция будет вынуждена ответить на них.

| 2019-12-14T16:11:09+00:00 14 декабря 2019, 17:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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