Турция заинтересовалась вертолетом «Ансат»

Президент РФ Владимир Путин совместно с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом во вторник осмотрел экспозицию КРЭТ на МАКС-2019. Турецкая сторона заинтересовалась вертолетом АНСАТ и даже уточнила, можно ли получить скидку, сообщает ria.ru.

В ответ представитель КРЭТ уточнил, что стоимость вертолета составляет 7 миллионов долларов, однако если Турция захочет закупить большую партию, то можно будет договориться. «Мы можем сделать вам систему санитарной авиации Турции, с вертолетными площадками, с самой системой обслуживания, сервисными центрами», — уточнили представители КРЭТ.