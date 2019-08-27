Турция заинтересовалась вертолетом «Ансат»

Турция на авиасалоне МАКС-2019 заинтересовалась вертолетом «Ансат», разработавшая его корпорация КРЭТ готова сделать скидку.
Президент РФ Владимир Путин совместно с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом во вторник осмотрел экспозицию КРЭТ на МАКС-2019. Турецкая сторона заинтересовалась вертолетом АНСАТ и даже уточнила, можно ли получить скидку, сообщает ria.ru.
В ответ представитель КРЭТ уточнил, что стоимость вертолета составляет 7 миллионов долларов, однако если Турция захочет закупить большую партию, то можно будет договориться. «Мы можем сделать вам систему санитарной авиации Турции, с вертолетными площадками, с самой системой обслуживания, сервисными центрами», — уточнили представители КРЭТ.
| 2019-08-27T16:54:13+00:00 27 августа 2019, 18:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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