Турция задержала 25 родственников Аль-Багдади

Власти Турции задержали 25 родственников ликвидированного главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакра Аль-Багдади.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

Как отмечается, в ходе операции удалось задержать 11 человек в провинции Кыршехир, пять — в Самсуне, троих — в Орду и шесть — в Шанлыурфе.

Суд арестовал четверых задержанных, они обвиняются в участии в вооруженной террористической организации.

Среди 21 родственника Аль-Багдади — двое детей. Все они будут депортированы из Турции.