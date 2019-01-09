Турция выступила за совместный с Россией и Ираном контроль выхода США из Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил за осуществление совместного с Россией и Ираном контроля за выводом американских войск из Сирии. Как передает ТАСС, заявление министра в прямом эфире передал в среду телеканал NTV.

«США сталкиваются с некоторыми трудностями в процессе вывода войск из Сирии. Мы хотим координировать этот процесс вместе с Россией и Ираном, с которыми наладили работу в рамках астанинского процесса. [Это нужно], чтобы террористические организации не заняли освободившееся место [после ухода США]», — сказал он.

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