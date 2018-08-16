Турция вслед за Россией сократила вложения в госдолг США

Турция покинула список крупнейших владельцев казначейских обязательств правительства США, вслед за Россией сократив свой портфель.

Вложения Турции в эти ценные бумаги сократились на 42 процента за первое полугодие этого года, снизившись до 28,8 миллиарда долларов в июне, согласно отчету министерства финансов США.

Минфин относит к крупнейшим тех держателей, которым принадлежит доля госдолга США на сумму не менее 30 миллиардов долларов.

Россия, которая ранее входила в десятку крупнейших иностранных кредиторов США, покинула этот список еще в мае. Согласно данным минфина, ее вложения снизились до 14,9 миллиарда долларов – минимального уровня за десять с лишним лет.

Распродажи произошли на фоне давления, которое оказывают ужесточающиеся американские санкции и меры торгового характера на экономики России и Турции. На прошлой неделе администрация Трампа ввела новые санкции против России в ответ на отравление нервно-паралитическим агентом бывшего российского шпиона и его дочери в Великобритании.

Отношения США и Турции осложнились на этой неделе, после того как президент Дональд Трамп удвоил пошлины на импорт турецкой стали и алюминия, требуя от Анкары освободить задержаннного американского пастора.

В свою очередь Турция объявила новые пошлины на американские продукты, такие как автомобили, а президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал к бойкоту смартфонов iPhone и другой американской электроники.