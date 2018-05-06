Турция возмущена утверждениями Госдепартамента

МИД Турции ответил на заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт о том, что Турция не позволяет возвращаться жителям Африна.

«Жителям Африна не позволяет вернуться в свои дома сама террористическая группировка PYD/YPG», — возразил в письменном заявлении официальный представитель МИД Турции Хами Аксой. В документе подчеркивается, что ВС Турции в ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне воевали с террористами, не нанося ущерба мирным жителям.

По словам Аксоя, не имеют никаких оснований утверждения о «глубокой озабоченности» по поводу гуманитарной ситуации в Африне.

«Настоящую обеспокоенность вызывает сотрудничество наших союзников с террористами PKK/PYD/YPG на севере Сирии», — отметил Аксой в заявлении.

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