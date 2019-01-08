Турция в декабре возобновила закупки иранской нефти

Власти Турции рассчитывают на то, что американская сторона либо закроет, либо передаст местным силам свои военные базы в Сирии в процессе вывода войск из страны, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Ожидания Турции заключаются в том, чтобы все вооружение было возвращено, мы продолжаем работу в этом направлении. Мы также рассчитываем, что военные базы США в Сирии будут закрыты или переданы под контроль местных сил», — сказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Он выступил с соответствующим заявлением по итогам переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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| 2019-01-08T17:23:59+00:00 8 января 2019, 23:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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