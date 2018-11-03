Турция в числе стран, освобожденных от санкций против Ирана

Турция может быть внесена в список восьми стран, которых США освободили от соблюдения нефтяных санкций против Ирана. Об этом сообщил журналистам министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез.

«Согласно поступающей нам информации, Турция в списке стран, для которых сделаны исключения (в вопросе закупки иранской нефти – ред.). Однако о деталях нам пока неизвестно», — сказал министр.

По словам Дёнмеза, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что восемь стран, включая Турцию, будут временно освобождены от последствий санкций в отношении Ирана.

«Я хочу выразить удовлетворение этим позитивным заявлением. Мы всегда заявляли, что такие санкции (санкции против Ирана – ред.) могут негативно повлиять на мир, стабильность и экономику в соседних странах, таких как Турция, и мы довели эту позицию до сведения американской стороны во время переговоров с должностными лицами США», — сказал он.

Он добавил, что Анкара в ходе переговоров с представителями США также подчеркивала важность торговли газом и нефтью с соседними странами с точки зрения обеспечения безопасности энергопоставок в Турцию.

«Как мы можем видеть, сказанное нами во время упомянутых переговоров в определенной степени было принято к сведению противоположной стороной. Я думаю, что этот шаг будет способствовать миру и стабильности в регионе», — сказал Дёнмез, сообщает агентство Анадолу.

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