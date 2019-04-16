Турция уже в июне может получить ЗРК С-400

В ходе последних переговоров в Москве российская сторона заявила о готовности поставить Турции зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в июне. Однако надо учитывать фактор фактической доставки и принятия комплексов на вооружение. Об этом сказал журналистам в Вашингтоне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство Анадолу.

Министр прокомментировал требование американской стороны приостановить действие российско-турецкого оборонного контракта по С-400.

«Контракт по ЗРК С-400 и участие Турции в программе создания самолетов пятого поколения F-35 никак не взаимосвязаны», — сказал Акар.

Министр развеял опасения американской стороны о возможном «считывании» данных самолетов F-35 российскими комплексами С-400.

«В Сирии дислоцированы комплексы С-400, а у соседнего Израиля на вооружении находятся самолеты F-35. При этом в Вашингтоне никто не высказывает никаких опасений по этому вопросу. Аналогичная ситуация сложилась в районе Балтийского моря», — сказал Акар.

«Турция не собирается интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО. Кроме того, Анкара не собирается интегрировать в систему альянса отечественные системы, которые при необходимости используются для нужд НАТО», — сказал Акар.

По словам министра, ЗРК С-400, вероятнее всего, будут охранять стратегически важные города Турции и объекты в районе Стамбула и Анкары.

«В то же время самолеты F-35 будут дислоцированы на авиабазе в турецкой Малатье. Эти города расположены далеко друг от друга. Если американская сторона докажет наличие угрозы, мы внесем изменения в параметры систем С-400», — сказал Акар.

Глава ведомства также сообщил, что Турция продолжает обсуждать с США условия поставок комплексов Patriot.