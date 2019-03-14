Турция увеличивает производство оружия

До конца текущего года на оружейном заводе одного из флагманов турецкого оборонпрома — Института машиностроения и химической промышленности (MKEK) планируется произвести 66 тысяч единиц стрелкового оружия.

И.о. директора завода Али Гумюш сообщил “Аналолу”, что оборонная компания, созданная 85 лет назад, получила заказы на две модели винтовок МРТ-55 и MPT-76.

«Только в январе 2019 года заказчикам было передано 4 тысячи единиц стрелкового оружия, а с начала февраля по сегодняшний день произведено еще 8100 единиц автоматов и винтовок, — сказал Гумюш.

По его словам, 1400 единиц автоматов войскового индекса М-5 отправлено в США. Кроме того, 2200 штурмовых винтовок МРТ-55 передано МВД и разведслужбам Турции , а 4400 винтовок MPT-55 Вооруженным силам Турции.

Директор предприятия напомнил, что в 2018 году на заводе было произведено 58 тысяч единиц оружия, что стало рекордным показателем для MKEK.