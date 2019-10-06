Турция стягивает войска и технику к границе с Сирией

Турция направила дополнительные войска и технику к границе с Сирией в уезд Акчакале после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об операции против курдской вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемой США.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на местное телевидение.

Как отмечается, ранее турецкий лидер заявил, что Анкара «завершила приготовления, завершила разработку плана операции», а также, что были «отданы необходимые приказы».

Эрдоган также отметил, что военная операция на севере Сирии будет проводиться с задействованием наземных и воздушных соединений. Целью турецкого военного вмешательства является создание буферной зоны для размещения в ней сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, и оттеснение сил курдской вооруженной коалиции.