Турция стягивает дополнительную военную технику на границу с Ираком

Турция стягивает дополнительную военную технику на границу с Ираком в рамках операции «Pençe» («Лапа»), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Сообщается, что военная техника скапливается в провинции Хакари.

Согласно данным СМИ, операция «Pençe», в которой участвуют ВС и ВВС Турции, проводится в горной местности на высоте трех тысяч метров.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая этого года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, в районах Авашин-Байсан и Метина.

27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна — ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.