Турция сообщила о трех погибших при атаке сирийских ВВС в Идлибе

Минобороны Турции сообщило о трех погибших и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на военный конвой в Идлибе, передает агентство Аnadolu.
«Мы решительно осуждаем это нападение, которое противоречит существующим соглашениям с Россией, сотрудничеству и диалогу с ней», — говорится в заявлении ведомства.
В понедельник сирийское государственное телевидение со ссылкой на МИД страны заявило, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и движутся в сторону Хан-Шейхуна, бои за который ведет армия Башара Асада.
Позднее агентство DHA сообщило об атаке на конвой, который передвигался в районе Хан-Шейхуна между наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации. (РИА Новости)