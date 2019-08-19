Турция сообщила о трех погибших при атаке сирийских ВВС в Идлибе

«Мы решительно осуждаем это нападение, которое противоречит существующим соглашениям с Россией, сотрудничеству и диалогу с ней», — говорится в заявлении ведомства.

В понедельник сирийское государственное телевидение со ссылкой на МИД страны заявило, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и движутся в сторону Хан-Шейхуна, бои за который ведет армия Башара Асада.