Турция считает высказывания президента Чехии клеветой

Высказывания президента Чехии Милоша Земана о связях Турции с «Исламским государством» являются клеветническими, заявил по сообшению РИА Новости пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.

Ранее Земан, выступая перед жителями села Винтиржов в Карловарском крае на западе Чехии, обвинил Турцию в союзничестве с ИГ. По его словам, есть информация о том, что в то время, когда ИГ оккупировало значительную часть Сирии и Ирака, Турция была посредником в логистических операциях при снабжении группировки. Земан добавил, что под руководством президента Тайипа Эрдогана Турция стала государством, близким к исламским радикалам и нападающим на курдов, которые ведут борьбу против ИГ.

«Мы решительно осуждаем не соответствующие действительности, ложные и клеветнические заявления президента Чехии Милоша Земана по отношению к нашей стране и нашему президенту… Это несовместимо с нашими традиционными дружескими и союзническими отношениями с Чехией», — заявил Аксой.

Аксой добавил, что в условиях роста исламофобии в Европе должна расти и ответственность политиков, которым «следует опираться на факты, а не на клевету и безосновательные обвинения».