Турция считает скандальным решение Греции по путчистам

Турция считает скандальным решение Госсовета Греции о предоставлении убежища Сулейману Озкайнакчы, одному из восьми турецких военнослужащих, бежавших в Грецию после попытки переворота, организованного сторонниками террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ), передает агентство «Анадолу».

«Принятое 15 августа Госсоветом Греции решение о предоставлении убежища Сулейману Озкайнакчы является скандальным», — говорится в заявлении МИД Турции.

В заявлении отмечается, что решение Госсовета идет вразрез с международными обязательствами Греции по борьбе с терроризмом и нарушает Женевскую конвенцию «О статусе беженцев» от 1951 года.

«Греция неоднократно отказывалась выдавать путчистов, готовя почву для подобного рода решений, которые оскорбительны для турецкого народа», — отмечается в заявлении.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.

Вертолет с восемью турецкими военнослужащими приземлился в греческом аэропорту Дедеагач 16 июля 2016 года в сопровождении самолетов F16 ВВС Греции.

Военнослужащие, как заявляют их адвокаты, утверждают, что не имели никакого отношения к попытке переворота и намеревались вывезти из Стамбула раненых, но были вынуждены взять курс в сторону Греции, так как по вертолету был открыт огонь.

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