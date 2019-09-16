Турция, Россия и Иран выступают за долгосрочное урегулирование в Сирии

В Анкаре началась встреча президентов Турции, России и Ирана по сирийскому конфликту, сообщает Агентство Анадолу.

Предваряя саммит Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция, Россия и Иран сходятся во мнении о необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, прекращения военных действий и достижения долгосрочного политического урегулирования в этой стране.

Турецкий лидер подчеркнул необходимость приложения больших усилий для обеспечения мира в Сирии.

«Турция, РФ и Иран должны взять на себя больше ответственности для приближения мира в Сирии, приложить больше усилий в этом направлении. Анкара поддерживала сирийский народ в самый трудный период истории Сирии», — подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган сообщил, что на встрече с Путиным и Рухани обсудит ситуацию в зоне сирийского конфликта, в особенности в Идлибской зоне деэскалации, а также в районах к востоку от реки Евфрат. Кроме того, будут затронуты вопросы политического урегулирования в Сирии и положения сирийских беженцев.

Президент Турции выразил надежду на то, что трехсторонний саммит в Анкаре придаст новый импульс Астанинскому процессу.

Эрдоган назвал Астанинский формат единственной эффективной платформой по выработке решений по урегулированию сирийского конфликта.

Глава государства подчеркнул значимость борьбы с терроризмом в Сирии. Президент Турции привлек внимание к теракту, произошедшему накануне в районе больницы города Чобанбей на севере Сирии. По словам Эрдогана, эта кровавая акция вновь продемонстрировала истинное лицо террористов в Сирии.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что сирийский конфликт может быть урегулирован лишь политическими методами при активном участии сирийского народа.

Хасан Рухани назвал незаконным нахождением американских военным в Сирии.

«Войска США должны незамедлительно покинуть сирийские земли», — подчеркнул иранский президент.

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана в Сирии обеспечена стабильность, а уровень насилия спал.

Наши страны заложили основу устойчивого урегулирования в Сирии, отметил президент РФ.

Путин сказал, что ситуация в Идлибской зоне деэскалации вызывает обеспокоенность.

Российский лидер отметил, что Астанинский процесс, гарантами которого вступают Россия, Турция и Иран — механизм, вносящий наиболее активный вклад в сирийское урегулирование.

Касаясь ситуации в сирийских районах к востоку от реки Евфрат, Путин отметил, что ситуация на северо-востоке Сирии вызывает обеспокоенность.

Вопросы обеспечения безопасности в этом районе Сирии должны решаться с учетом фактора сохранения территориальной целостности этой страны, сказал Путин.