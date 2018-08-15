Турция резко повысила пошлины на ряд товаров из США

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Согласно документу, повышены пошлины на импортируемые из Соединенных Штатов табачные изделия на 60%, алкоголь на 140%, автомобили до 120%, косметические изделия до 60%, рис на 50%, фрукты на 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.

Отношения двух стран обострились из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, которого еще в 2016 году задержали турецкие власти. В начале августа Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека».

Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Турция заявила, что объявит бойкот американским электронным товарам. Также власти страны пообещали отказаться от использования американских стройматериалов. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас против страны «ведется экономическая атака».

На этом фоне турецкая лира обновляет исторические минимумы к доллару и евро. С начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%.

В понедельник турецкий Центробанк объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет резервов. В результате курс лиры прекратил падение к доллару.

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