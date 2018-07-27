Турция резко отреагировала на заявления Трампа

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал угрозы США ввести антитурецкие санкции в связи с задержанием американского пастора Бронсона, сообщает агентство «Анадолу».

«Никто не может указывать Турции. Мы не намерены проявлять толерантность к чьи-либо угрозам», — заявил глава турецкого МИД в своем аккаунте Twitter.

Вслед за заявлениями президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Информации о подробностях переговоров не приводится.

МИД Турции подверг резкой критике заявления руководства США с угрозами в адерс Турции в связи задержанием американского пастора Бронсона.

«Никто не вправе указывать и угрожать Турции. Язык угроз в отношении Турции неприемлем»,- говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Хами Аксоя.

Аксой подчеркнул, что Турция является правовым государством с демократическим политическим устройством, в котором главенствует верховенство права.

Представитель турецкого МИД отметил, что до сегодняшнего дня Анкара демонстрировала необходимую политическую волю к налаживанию двухсторонних отношений с США, сделав в этом направлении все от нее зависящее.«Для нас являются неприемлемы угрожающие высказывания руководства США, которые сводят на нет союзнические и дружественные отношения между нашими странами»,-сказал он.

«В связи с делом Бронсона нашим американским партнерам были сделаны необходимые разъяснения. Было открыто, подчеркнуто, что данный вопрос входит в компетенцию турецкого правосудия. Призываем руководство США отказаться от ошибочной риторики (угроз) и вернуться в русло конструктивного диалога, который осуществлялся до сегодняшнего дня»,-сказал дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении Турции широкомасштабные санкции, если Анкара не освободит американского пастора Крейга Бронсона, арестованного в Турции по обвинению в шпионаже и пособничестве террористическим организациям FETÖ и PKK.

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