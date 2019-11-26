Турция провела испытания С-400 против F-16

В Турции начались испытания зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

На кадрах, опубликованных агентством Ihlas Haber, американские F-16 Fighting Falcon совершают полеты над Анкарой, в том числе на низких высотах. В это же время батарея «Триумфов» контролируют воздушное пространство.

Поставки российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Тайипа Эрдогана, их введут в действие в апреле.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В случае отказа США грозились задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара на уступки не пошла.