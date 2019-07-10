Турция призывает США отказаться от шагов, способных навредить двусторонним отношениям

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой обратился в среду к Соединенным Штатам с призывом не совершать шаги, которые могут навредить отношениям между двумя государствами. Это обращение последовало вслед за комментарием руководителя пресс-службы Госдепартамента США Моргана Ортэгуса о том, что Анкару ждут негативные последствия в случае, если поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены.

«Сделанные 9 июля пресс-секретарем Госдепартамента США заявления касательно нашей покупки С-400 не соответствуют духу переговоров между нашими президентами на саммите G20 [в Японии], — подчеркивается в коммюнике. — Мы предлагаем США воздержаться от шагов, которые навредят двусторонним отношениям».(ТАСС)

| 2019-07-10T13:20:49+00:00 10 июля 2019, 14:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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