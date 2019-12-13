Турция призывает США не политизировать историю

Глава Минюста Турции Абдулхамит Гюль осудил решение сената США по событиям 1915 года в Османском государстве, сообщает Агентство Анадолу.

«Решение членов верхней палаты американского Конгресса не представляет никакой значимости для Турции и турецкого народа», — подчеркнул министр в ходе поездки в восточную провинцию Ван.

Глава турецкого Минюста призвал США не использовать исторические события в политических целях, в том числе по вопросу надуманного геноцида армян.

По словам Гюля, подобные действия не принесут пользы ни одному государству мира.

Министр напомнил, что Турция на уровне руководства неоднократно заявляла о готовности открыть свои архивы для прояснения всех событий последних лет существования Османского государства. «Турция готова к сотрудничеству с учеными по данному вопросу. Мы верим в обоснованность своей позиции. При этом попытки превратить исторические события некий «Дамоклов меч» обречены на провал. Мы не признаем решение американских законодателей ни с политической, ни с правовой, ни с исторической точек зрения», — сказал Гюль.

Глава Минюста подчеркнул, что турецкий народ – единственный в регионе, кто никогда в истории не находился под зависимостью других стран.

«Страны, чья история полна кровавых событий, не вправе обвинять Турцию путем искажения исторических реалий», — добавил глава ведомства.