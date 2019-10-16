Турция призвала усилить охрану своих миссий в ЕС из-за агрессии членов РПК

Анкара призывает власти стран ЕС к усилению охраны своих дипмиссий в связи с беспорядками в ходе акций членов Рабочей партии Курдистана (РПК), протестующих против операции «Источник мира» на севере Сирии, говорится в заявлении МИД Турции.
«Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что продолжается рост насилия в ходе акций РПК, особенно в европейских странах… Мы ожидаем от соответствующих стран усиления мер безопасности и проявления максимального внимания к защите наших дипломатических представительств, безопасности наших граждан за рубежом, а также к защите интересов Турции», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Анкара будет «внимательно следить за выявлением, преследованием и осуждением преступников».(РИА Новости)