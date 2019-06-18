Турция призвала США к диалогу

Министерство обороны Турции заявило о необходимости продолжать диалог с Вашингтоном, чтобы найти решение проблем, а также вновь выразило недовольство в связи с письмом и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Министр обороны Турции Хулуси Акар направил американскому коллеге Патрику Шанахану послание… В послании вновь было выражено недовольство стилем, использованным в письме Шанахана, которое не соответствует духу союзничества», — говорится в заявлении.

«Мы подтвердили важность продолжения диалога на основе дружбы и взаимного уважения и продолжения усилий, чтобы найти подходящее решение проблем», — также отмечает минобороны Турции.