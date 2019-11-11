Турция приступила к депортации боевиков ИГ

Турция начала высылать захваченных ранее боевиков террористической группировки «Исламское государство» в страны, гражданами которых они являются, заявил пресс-секретарь МВД страны Исмаил Чатаклы.
Как ранее заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, Анкара намерена возвращать пленных боевиков ИГ в страны их происхождения, начиная с понедельника.
«Иностранный террорист ИГ из США, в отношении которого все процедуры закончены, выслан из Турции. Еще семь иностранных боевиков немецкого происхождения будут высланы 14 ноября», — сказал Чатаклы журналистам.
| 2019-11-11T14:04:25+00:00 11 ноября 2019, 14:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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