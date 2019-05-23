Турция прекратила экспорт иранского газа

Турция отказывается от закупок иранского газа

Как передает News.ru, входящий в состав посетившей Вашингтон турецкой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Явузом Селимом Кираном.

«Как стратегические союзники США, мы не станем нарушать санкции», — добавил источник. Турция была одним из восьми государств, которым президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разрешил закупать иранский газ, однако 2 мая разрешение истекло.

Делегация прибыла в США, чтобы попытаться преодолеть кризис между двумя союзниками по блоку NATO. Несмотря на ее достаточно скромный статус, сообщает телеканал «Аль-Арабия», она встретилась с президентом Дональдом Трампом.

| 2019-05-23T12:08:49+00:00 23 мая 2019, 12:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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