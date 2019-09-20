Турция предупредила греческую общину Кипра

МИД Турции подверг резкой критике греческую администрацию Южного Кипра в связи с подписанием с международными компаниями соглашений по разведке углеводородов на шельфе в так называемой лицензионной зоне № 7, сообщает Агентство Анадолу.

«Мы повторяем наше решительное предупреждение о том, что односторонние акты греческой администрации Южного Кипра, направленные на узурпацию прав турок-киприотов, не способствуют миру и стабильности в Восточном Средиземноморье», — заявил представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой.

«Как мы неоднократно подчеркивали и доводили до сведения международного сообщества, часть так называемой лицензионной зоны № 7 остается на континентальном шельфе Турции, который был зарегистрирован в ООН», — сказал дипломат.

Аксой добавил, что Турция «ни при каких обстоятельствах не позволит» какому-либо иностранному государству, компании или судну проводить любые несанкционированные работы по разведке углеводородов в районах своей морской юрисдикции. Представитель МИД подчеркнул, что Анкара продолжит принимать «необходимые меры» для защиты своих прав и интересов в регионе.

Аксой отметил также, что предложение турецкой стороны о справедливом распределении природных ресурсов острова остается «на столе».