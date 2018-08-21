Турция пожаловалась на США в ВТО

«Турция обратилась с просьбой провести консультации в ВТО по поводу введения США дополнительных пошлин на импорт стали и продукции из алюминия», — отмечается в сообщении.

По мнению турецкой стороны, действия Вашингтона противоречат положениям Соглашения по защитным мерам и Генерального соглашения по тарифам и торговле.

Президент США Дональд Трамп 10 августа санкционировал двукратное повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50 процентов соответственно. Подобное решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

В ответ на это турецкий лидер Реджеп Эрдоган назвал решение главы Белого дома «ударом в спину» и объявил о начале бойкота электронике из США. Также Анкара увеличила пошлины на 22 вида американских товаров на общую сумму 533 миллиона долларов.

Всемирная торговая организация выступила с официальным заявлением в связи с иском, поданным Турцией из-за повышения США таможенных пошлин на турецкую сталь и алюминий.

«В связи с введением Соединенными Штатами дополнительных импортных пошлин на сталь и алюминий из Турции, Турция пригласила США на консультации в рамках Механизма разрешения споров (МРС) в системе Всемирной торговой организации (ВТО). 20 августа об этом официально уведомлены все члены в ВТО», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Согласно правилам функционирования МРС, США отводится 10 дней на предоставление ответа на запрос Турции. Если в указанный срок от США не последует ответа и стороны не достигнут договоренности по вопросу дополнительных пошлин, то судебное разбирательство будет продолжено на панели арбитров ВТО. Состав членов панели арбитров должен быть согласован Турцией и США. Если стороны не договорятся по данному вопросу, то члены панели будут назначены директором ВТО. Члены панели рассмотрят доводы Турции в соответствии с нормами ВТО, после чего будет вынесен вердикт по иску Анкары. Предполагается, что процедура займет не менее 12-14 месяцев.

РИА Новости — «Анадолу»