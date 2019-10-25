Турция потребует от США выдачи командующего SDF

Минюст Турции подготовит в США запрос о выдаче командующего отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF) Мазлума Абди, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Террорист, которого называют Мазлумом, находится у нас в розыске, и США должны передать его нам. Я дал указание министру юстиции, чтобы он подготовил запрос о выдаче террориста Мазлума из США», — сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.
Он добавил, что выразил свое возмущение президенту США Дональду Трампу в связи с тем, что он переписывается с Абди и переслал письмо курдского командира Эрдогану, приобщив его к скандальному посланию турецкому лидеру с призывом «не валять дурака».
| 2019-10-25T08:16:38+00:00 25 октября 2019, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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