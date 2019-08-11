Турция после С-400 покупает российский Су-35?

После исключения Турции из программы истребителей-бомбардировщиков F-35 Анкара рассматривает возможность закупить у России многоцелевые истребители Су-35, сообщает турецкая газета «Ени шафак».

По данным издания, лица, ответственные за закупки для турецких вооруженных сил, обратились к военным с просьбой изучить вариант с покупкой Су-35. Официальные переговоры с «Рособоронэкспортом» Анкара начнет, если военные одобрят перспективы закупок Су-35, пишет Интерфакс.

Вашингтон исключил Турцию из программы создания F-35 из-за поставок в эту страну российских зенитных ракетных систем С-400.

Су-35 — глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.