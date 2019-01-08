Турция попросит США передать ей американские базы в Сирии или уничтожить их

Официальные лица Турции попросят в ходе переговоров в Анкаре с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном либо передать турецкой стороне американские военные базы в Сирии, либо уничтожить их.

Как передает Газета.ру, об этом пишет во вторник газета Hurriyet.

По данным издания, Турция не приемлет передачу 22 военных объектов США в руки курдским формированиям на севере Сирии после вывода войск из этой страны.

Болтон находится с двухдневным визитом в Турции, он провел переговоры с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Планировалось, что по итогам переговоров в столице пройдет пресс-конференция, однако она была отменена.

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