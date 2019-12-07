Турция поменяет запросчик C-400

Турция от России получила первый комплект зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» с российским наземным радиолокационным запросчиком (НРЗ), который впоследствии будет заменен на турецкий, пишет The Drive.

Американское издание отмечает, что российский НРЗ совместим со стандартами НАТО STANAG 4193 и международным гражданским CAO. Данное обстоятельство позволяет С-400 «Триумф» отслеживать цели по принципу «свой — чужой».

The Drive пишет, что второй комплект С-400 «Триумф», который Россия должна поставить Турции, скорее всего, сразу получит турецкий НРЗ.

В ноябре Турция в провинции Анкара испытала  приобретенные у России С-400 «Триумф» на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.

В июне в инфографике РИА Новости, посвященной целям ЗРК С-400 «Триумф», были указаны указаны такие американские самолеты тактической авиации, как F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor (lenta.ru)

| 2019-12-07T14:34:19+00:00 7 декабря 2019, 14:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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