Турция получит от ЕС €127 млн на содержание беженцев

Евросоюз выделил €127 млн на приобретение гуманитарной помощи для улучшения условий содержания беженцев в Турции, которым закрыт доступ в Европу. Об этом говорится в распространенном во вторник в Брюсселе заявлении Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

«Комиссия выделила €127 млн для фонда поддержки беженцев в Турции», — говорится в тексте.

Еврокомиссия уточнила, что ЕС в 2015-2016 годах пообещал выделить Турции €6 млрд на содержание за закрытие своей границы для направляющихся в ЕС нелегальных мигрантов. Из этих средств к настоящему моменту выделено €5,6 млрд.

| 2019-08-06T16:19:41+00:00 6 августа 2019, 18:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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