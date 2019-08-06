Турция получит от ЕС €127 млн на содержание беженцев

Евросоюз выделил €127 млн на приобретение гуманитарной помощи для улучшения условий содержания беженцев в Турции, которым закрыт доступ в Европу. Об этом говорится в распространенном во вторник в Брюсселе заявлении Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

«Комиссия выделила €127 млн для фонда поддержки беженцев в Турции», — говорится в тексте.

Еврокомиссия уточнила, что ЕС в 2015-2016 годах пообещал выделить Турции €6 млрд на содержание за закрытие своей границы для направляющихся в ЕС нелегальных мигрантов. Из этих средств к настоящему моменту выделено €5,6 млрд.