Турция получила вторую батарею С-400

Второй этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на авиабазу «Мюртед» близ Анкары завершился. Об этом журналистам заявили официальные представители пресс-службы турецкого Министерства национальной обороны, сообщает Anadolu.

В военном ведомстве напомнили, что поставка компонентов второй батареи С-400 началась 27 августа. Компоненты же первой батареи ЗРК были поставлены из России с 12 по 25 июля.

Отмечается, что российские С-400 будут развернуты в Турции предположительно к апрелю 2020 года.

| 2019-09-15T15:59:41+00:00 15 сентября 2019, 17:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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