Турция получила вторую батарею С-400

Второй этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на авиабазу «Мюртед» близ Анкары завершился. Об этом журналистам заявили официальные представители пресс-службы турецкого Министерства национальной обороны, сообщает Anadolu.

В военном ведомстве напомнили, что поставка компонентов второй батареи С-400 началась 27 августа. Компоненты же первой батареи ЗРК были поставлены из России с 12 по 25 июля.

Отмечается, что российские С-400 будут развернуты в Турции предположительно к апрелю 2020 года.