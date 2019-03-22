Турция показала новый беспилотник

Компания Turkish Aerospace представила свой новый двухмоторный средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Аппарат носит название ANKA-AKSUNGUR, пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Первый полет боевой машины продлился четыре часа двадцать минут.

У аппарата два двигателя от турецкой компании TUSAŞ Engine Industries. Согласно информации, новый турецкий БПЛА должен иметь полезную нагрузку массой 750 килограммов, включая вооружение, рабочий потолок 12 000 метров и продолжительность полета более 24 часов.

БПЛА оснащен разведывательной аппаратурой турецкого производства, ведущим разработчиком которой является компания Aselsan, а также системой спутниковой связи через турецкие спутники TURKSAT.